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СБУ идентифицировала российского генерала, координировавшего ДРГ на востоке Украины
Служба безопасности установила личность одного из руководителей разведки воздушно-десантных войск РФ, занимавшегося координацией враждебных ДРГ на восточном фронте. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.
Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба СБУ.
Генерал-майор с позывным "Сторож", в составе оккупационной группировки, организует подготовку и координирует деятельность российских диверсионно-разведывательных групп на Донецком направлении. Под его руководством российские ДРГ пытаются прорываться через линию фронта для проведения диверсий против ВСУ и объектов критической инфраструктуры.
В 2014 году "Сторожа" отправили в состав террористической организации "ДНР". Фигурант формирует и проводит боевую подготовку групп российского спецназа для разведывательно-подрывной деятельности против Сил антитеррористической операции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Сторож" имеет опыт боевых действий на северном Кавказе и используют его при подготовке ДРГ. Сотрудники СБУ Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры установили, что именно он командовал вражескими ДРГ во время захвата Славянска группировкой "Стрелковая" и их дальнейшими действиями против украинских войск.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому генералу о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, недавно в Украине приговорили к 15 годам лишения свободы гражданку Украины и по совместительству агента РФ, которая занималась подготовкой к проникновению российской диверсионно-разведывательной группы в Николаев. Коллаборантка была осуждена по материалам СБУ.