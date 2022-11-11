СБУ ідентифікувала російського генерала, який координував ДРГ на сході України

Служба безпеки встановила особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ РФ, який займався координацією ворожих ДРГ на східному фронті. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

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Про це 11 листопада повідомила пресслужба СБУ.

Генерал-майор із позивним "Сторож", перебуваючи у складі окупаційного угруповання, організовує підготовку та координує діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку. Під його керівництвом російські ДРГ намагаються прориватися через лінію фронту для проведення диверсій проти ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

У 2014 році "Сторожа" відправили до складу терористичної організації "ДНР". Фігурант формує та проводить бойову підготовку груп російського спецназу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил антитерористичної операції.

"Сторож" має досвід бойових дій на північному кавказі, що використовує при підготовці ДРГ. Співробітники СБУ Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури встановили, що саме він командував ворожими ДРГ під час захоплення Слов’янська угрупованням "Стрєлкова" і їхніми подальшими діями проти українських військ.

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили російському генералу про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно в Україні засудили до 15 років позбавлення волі громадянку України і за сумісництвом агента РФ, яка займалась підготовкою до проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи до Миколаєв. Колаборантку було засуджено за матеріалами СБУ.