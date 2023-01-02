СБУ сообщила о подозрении главе Банка России из-за введения "рублевой зоны" на оккупированных территориях

Служба безопасности Украины сообщила главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной о подозрении в финансировании военных группировок страны-агрессора. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

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Российской чиновнице инкриминируют часть 3 статьи 110 Уголовного кодекса (преднамеренные действия, совершенные представителем власти по предварительному сговору группы лиц с целью изменения границ Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям).

СБУ отмечает, что именно Набиуллина организовала введение так называемой "рублевой зоны" во временно захваченных районах юга и востока Украины. Для этого она дала указание об открытии "филиалов" подконтрольного кремлю Промсвязьбанка на базе захваченных отделений украинских финучреждений.

Кроме того, глава Центробанка РФ способствовала местным оккупационным администрациям РФ в блокировании обращения гривны. Для этого враг запретил на захваченных территориях проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне, а также сделал невозможным инкассацию украинской валюты.

По данным следствия, полученные таким образом "рублевые" поступления в бюджет РФ были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок.

Решается вопрос об объявлении фигурантки в международный розыск. Мероприятия по ее разоблачению проводились сотрудниками Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Напомним также, что СБУ недавно задержала в Херсоне экс-руководителя филиала подконтрольного РФ Международного расчетного банка, который по указанию руководителя оккупационной администрации региона Володимира Сальдо работал над введением в городе "рублевой зоны".

Отметим, что обращение исключительно рубля территории захваченных Россией частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей оккупанты собирались с 1 января.