СБУ повідомила про підозру голові Банку Росії через введення "рубльової зони" на окупованих територіях

Служба безпеки України повідомила голові Центробанку Росії Ельвірі Набіулліній про підозру у фінансуванні військових угруповань країни-агресора. Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

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Російській посадовиці інкримінують частину 3 статті 110 Кримінального кодексу (умисні дії, вчинені представником влади за попередньою змовою групи осіб з метою зміни кордонів України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

СБУ наголошує що саме Набіулліна організувала запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України. Для цього вона дала вказівку щодо відкриття "філій" підконтрольного кремлю Промсвязьбанку на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Крім того, очільниця Центробанку РФ сприяла місцевим окупаційним адміністраціям РФ у блокуванні обігу гривні. Для цього ворог заборонив на захоплених територіях проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти.

За даними слідства, отримані таким чином "рубльові" надходження до бюджету РФ були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань.

Вирішується питання щодо оголошення фігурантки у міжнародний розшук. Заходи з її викриття проводили співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо також, що СБУ нещодавно затримала у Херсоні екскерівника філії підконтрольного РФ Міжнародного розразункового банку, який за вказівкою керівника окупаційної адміністрації регіону Володимиоа Сальдо працював над введенням у місті "рубльової зони".

Зазначимо, що обіг виключно рубля на території захоплених Росією частей Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей окупанти мали намір з 1 січня.