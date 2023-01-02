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СБУ повідомила про підозру голові Банку Росії через введення "рубльової зони" на окупованих територіях

СБУ повідомила про підозру голові Банку Росії через введення "рубльової зони" на окупованих територіях
Ельвіра Набіулліна. Фото: пресслужба Банку Росії

Служба безпеки України повідомила голові Центробанку Росії Ельвірі Набіулліній про підозру у фінансуванні військових угруповань країни-агресора. Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

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Російській посадовиці інкримінують частину 3 статті 110 Кримінального кодексу (умисні дії, вчинені представником влади за попередньою змовою групи осіб з метою зміни кордонів України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

СБУ наголошує що саме Набіулліна організувала запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України. Для цього вона дала вказівку щодо відкриття "філій" підконтрольного кремлю Промсвязьбанку на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Крім того, очільниця Центробанку РФ сприяла місцевим окупаційним адміністраціям РФ у блокуванні обігу гривні. Для цього ворог заборонив на захоплених територіях проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти.

За даними слідства, отримані таким чином "рубльові" надходження до бюджету РФ були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань.

Вирішується питання щодо оголошення фігурантки у міжнародний розшук. Заходи з її викриття проводили співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо також, що СБУ нещодавно затримала у Херсоні екскерівника філії підконтрольного РФ Міжнародного розразункового банку, який за вказівкою керівника окупаційної адміністрації регіону Володимиоа Сальдо працював над введенням у місті "рубльової зони".

Зазначимо, що обіг виключно рубля на території захоплених Росією частей Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей окупанти мали намір з 1 січня.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов