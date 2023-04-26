Словения тайно передала Украине БТРы - СМИ

Правительство Словении в условиях полной секретности поставило Украине 20 бронеавтомобилей, это самое старое вооружение, которое передала страна.

Об этом сообщает 24UR.

Бронетранспортеры Valuk вооружены 40-мм автоматическими пушками или 12,7-мм пулеметами, в течение 24 лет на вооружении словенской армии было 85 таких машин. Это старейшее вооружение, которое Словения передала Украине, и предназначено для перевозки пехоты и защиты от противопехотных мин и пехотного оружия калибром до 12,7 мм.

Издание отмечает, что не получило официального подтверждения передачи и, вероятно, не получит еще некоторое время, но источники подтвердили, что транспортировка в Украину была завершена на этой неделе в условиях полной секретности.

Операция заняла несколько месяцев, поскольку бронемашины нужно было подготовить, обслужить и организовать транспортировку. Они были перевезены в соседнюю страну, Словения имела возможность использовать стратегический транспортный самолет С17, который может вместить четыре БТРа, они могут принять участие в контрнаступлении.

Министерство обороны не комментирует характер и объем военной помощи Словении Украине. Решения правительства относительно такой помощи не публичны.

Valuk – усовершенствованная версия БТРа Pandur 6X6, производящаяся по лицензионному производственному соглашению с австрийской компанией Steyr Daimler Puch Spezialfahrzeug AG&Co KG (сейчас входит в состав General Dynamics Land Systems – Europe) словенской компанией Sistemska Tehnika. Запас его хода достаточно велик – около 600 км по дороге и от 200 до 300 км по бездорожью.

Напомним, что Словения участвует в европейском проекте закупки боеприпасов для Украины. Словения выступила в поддержку членства Украины в Североатлантическом Альянсе и заявила, что Украина должна стать равноправным членом НАТО.