Словения даст танки, а Испания направила бронемашины и 200 тонн боеприпасов

Правительства Испании и Словении поддержали Украину вооружениями - в страну уже едут 200 тонн боеприпасов и 20 бронемашин, готовятся к отправке 20 танков Т-72.

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21 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна отправила Украине 200 тонн боеприпасов и других военных материалов. Корабль с помощью уже идет в Польшу.

Об этом он сообщил на брифинге по итогам его договоренностей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Насчет оружия. Новый груз оружия отправился в Украину. Это испанский корабль, отбывший в Польшу. Это 200 тонн боеприпасов и других материалов. На корабле 30 грузовиков и 10 небольших груженых военными материалами, там 20 бронированных транспортных средств. Мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины", - отметил Санчес.

Кроме этого, издание Tagesspiegel сообщает о намерении Словении передать Украине большое количество своих основных боевых танков Т-72, ​​взамен которых она получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесные бронеавтомобили Fuchs.

​​Система Т-72 уже используется в украинской армии и не требует длительной дополнительной подготовки.

Напомним, что сегодня, 21 апреля стало известно о планах Дании выделить около 90 млн долларов США на оружие для Украины.

А еще ранее в этот день Владимир Зеленский заявил, что деблокаду Мариуполя возможно провести только военным путем. Но для этого страны - партнеры Украины должны предоставить ей больше вооружения.