Дания выделит Украине $90 млн на вооружение

Власти Дании решили выделить около 90 млн долларов США на оружие для Украины. Об этом сегодня, 21 апреля, на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По ее словам, Дания будет делать все возможное, чтобы поддержать Украину также в будущем, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Поэтому я сегодня проинформировала вас... о значительных новых взносах, включая почти 600 млн датских крон, это около 90 млн долларов США, на оружие, и это повышает общий военный вклад Дании до более 1 млрд датских крон", – рассказала Фредериксен.

В ходе встречи премьер-министр рассказала, что в рамках нынешнего визита посетила Бородянку в Киевской области и собственными глазами увидела, что там происходило во время российской оккупации.

Фредериксен также отметила поддержку Международного уголовного суда по документации всех преступлений, совершенных Россией против Украины, а также поддержке пострадавших семей, заслуживающих справедливости и правосудия.

"Должны сделать так, чтобы все ответственные за преступления получили наказание", – добавила она.

Кроме того, глава правительства Дании сообщила, что ее страна официально подтвердила свое согласие на предложение, озвученное Зеленским во время выступления в датском парламенте по участию в восстановлении Николаева.

"Путин попытался нас разделить – посеять раздор между Европой и Украиной. Он в этом потерпел поражение. Если что-то и произошло в последний месяц, то это, безусловно, проявление чрезвычайной солидарности с Украиной, которая стала частью Европы. ЕС и глобальные партнеры наложили беспрецедентные санкции на РФ, и вместе сделаем еще больше", – подчеркнула Фредериксен.

Ранее сообщалось, что Литва передала Вооруженным силам Украины партию тяжелых минометов.

Напомним, 13 апреля администрация президента США Джозефа Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли 11 вертолетов Ми-17, изначально предназначенных для Афганистана, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников Switchblade и другое оружие.

Кроме этого, Вашингтон добавил средства береговой обороны к объявленному новому пакету военной помощи стоимостью 800 млн долларов.