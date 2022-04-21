Данія виділить Україні $90 млн на озброєння

Влада Данії вирішила виділити близько 90 млн доларів США на зброю для України. Про це сьогодні, 21 квітня, на брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявила прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За її словами, Данія робитиме все можливе, щоби підтримати Україну також у майбутньому, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Тому я сьогодні поінформувала вас ... про значні нові внески, включаючи майже 600 млн данських крон, це близько 90 млн доларів США, на зброю, і це підвищує загальний військовий внесок Данії до понад 1 млрд данських крон", - Розповіла Фредеріксен.

У ході зустрічі прем'єр-міністр розповіла, що в рамках цьогорічного візиту відвідала Бородянку на Київщині та на власні очі побачила, що там відбувалося під час російської окупації.

Фредеріксен також відзначила підтримку Міжнародного кримінального суду з документації всіх злочинів, скоєних Росією проти України, а також підтримці постраждалих сімей, які заслуговують на справедливість і правосуддя.

"Маємо зробити так, щоб усі відповідальні за злочини отримали покарання", - додала вона.

Крім того, глава уряду Данії повідомила, що її країна офіційно підтвердила свою згоду на пропозицію, озвучену Зеленським під час виступу у данському парламенті щодо участі у відновленні Миколаєва.

"Путін спробував нас розділити – посіяти розбрат між Європою та Україною. Він у цьому зазнав поразки. Якщо щось і сталося в останній місяць, то це, безумовно, прояв надзвичайної солідарності з Україною, яка стала частиною Європи. ЄС та глобальні партнери наклали". безпрецедентні санкції на РФ, і разом зробимо ще більше", – наголосила Фредеріксен.

Раніше повідомлялося, що Литва передала Збройним силам України партію важких мінометів.

Нагадаємо, 13 квітня адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли 11 вертольотів Мі-17, спочатку призначених для Афганістану, 18 155-мм гармат Howitzer та ще 300 безпілотників Switchblade та інша зброя.

Крім цього, Вашингтон додав кошти берегової оборони до оголошеного нового пакету військової допомоги вартістю 800 млн доларів.