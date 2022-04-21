Словенія дасть танки, а Іспанія направила бронемашини та 200 тонн боєприпасів

Уряди Іспанії та Словенії підтримали Україну озброєннями - до країни вже їдуть 200 тонн боєприпасів та 20 бронемашин, готуються до відправки 20 танків Т-72.

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21 квітня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна відправила Україні 200 тонн боєприпасів та інших військових матеріалів. Корабель за допомогою вже йде до Польщі.

Про це він повідомив на брифінгу за підсумками його домовленостей із президентом України Володимиром Зеленським.

"Щодо зброї. Новий вантаж зброї вирушив в Україну. Це іспанський корабель, який відбув до Польщі. Це 200 тонн боєприпасів та інших матеріалів. На кораблі 30 вантажівок та 10 невеликих завантажених військовими матеріалами, там 20 броньованих транспортних засобів. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України", - зазначив Санчес.

Крім цього, видання Tagesspiegel повідомляє про намір Словенії передати Україні велику кількість своїх основних бойових танків Т-72, ​​замість яких вона отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder та колісні бронеавтомобілі Fuchs.

Система Т-72 вже використовується в українській армії і не вимагає тривалої додаткової підготовки.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 квітня, стало відомо про плани Данії виділити близько 90 млн доларів США на зброю для України.

А ще раніше цього дня Володимир Зеленський заявив, що деблокаду Маріуполя можна провести лише військовим шляхом. Але для цього країни-партнери України мають надати їй більше озброєння.