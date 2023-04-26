Словенія таємно передала Україні БТРи - ЗМІ

Уряд Словенії в умовах повної секретності поставив Україні 20 бронеавтомобілів, це найстаріша зброя, яку передала країна.

Про це повідомляє 24UR.

Бронетранспортери Valuk озброєні 40-мм автоматичними гарматами або 12,7-мм кулеметами, протягом 24 років на озброєнні словенської армії було 85 таких машин. Це найстаріша зброя, яку Словенія передала Україні, і вона призначена для перевезення піхоти та захисту від протипіхотних мін і піхотної зброї калібром до 12,7 мм.

Видання зазначає, що не отримало офіційного підтвердження передачі і, ймовірно, не отримає ще деякий час, але джерела підтвердили, що транспортування в Україну було завершено цього тижня в умовах повної секретності.

Операція зайняла кілька місяців, оскільки бронемашини потрібно було підготувати, обслужити і організувати транспортування. Вони були перевезені до сусідньої країни, Словенія мала можливість використати стратегічний транспортний літак С17, який може вмістити чотири БТРа, які можуть прийняти участь у контрнаступі.

Міністерство оборони не коментує характер та обсяги військової допомоги Словенії Україні. Рішення уряду щодо такої допомоги не є публічними.

Valuk - вдосконалена версія БТРа Pandur 6X6, що виготовляється за ліцензійною виробничою угодою з австрійською компанією Steyr Daimler Puch Spezialfahrzeug AG & Co KG (зараз входить до складу General Dynamics Land Systems - Europe) словенською компанією Sistemska Tehnika для словенської армії. Запас його ходу досить великий - близько 600 км по дорозі і від 200 до 300 км по бездоріжжю.

Нагадаємо, що Словенія бере участь в європейському проєкті закупівлі боєприпасів для України. Також Словенія виступила на підтримку членства України у Північноатлантичному Альянсі і заявила, що Україна має стати рівноправним членом НАТО.