Состояние здоровья министра обороны США уже стабилизировалось

Министр обороны США Ллойд Остин идет на поправку и с нетерпением ждет скорейшего возвращения в Пентагон. Об этом он написал в своем заявлении 6 января.

Также глава Пентагона отметил, что понимает обеспокоенность представителей СМИ по поводу того, что о его проблемах со здоровьем стало известно спустя несколько дней после госпитализации.

"Признаю, что мог бы работать лучше, обеспечивая должное информирование общественности. Я обязуюсь работать лучше. Но важно сказать: это была моя медицинская процедура, и я беру на себя полную ответственность за свои решения по раскрытию информации", - говорится в заявлении .

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован в США еще 1 января. Но об этом событии Министерство обороны США сообщило только 5 января. Пресс-секретарь ведомства генерал-майор Пэт Райдер отметил, что Остин уже поправляется и уже приступает к выполнению своих обязанностей.

Что американские СМИ пишут о госпитализации Остина

Между тем, американские журналисты провели настоящее расследование, чтобы узнать детали госпитализации министра обороны США. В частности, стало известно, что Пентагон ждал три дня, чтобы сообщить Белому дому, что Остина отправлили в реанимацию, пишет издание NBCnews.

"Министра обороны Ллойд Остин был госпитализирован, в том числе он провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Пентагон не уведомлял высших должностных лиц в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации Остина до четверга — через три дня после того, как он прибыл в медицинский центр Уолтера Рида", - говорится в статье.

Также, согласно информации Nbcnews, президент США Джо Байден уже разговаривал с Остином вечером 6 января. Это был первый телефонный разговор между президентом и Остином после его госпитализации.

"Президент пожелал ему всего лучшего в его выздоровлении и сказал, что с нетерпением ждет скоро снова увидеть министра в Пентагоне", - отметил источник Nbcnews.

Однако до сих пор неизвестно, какие именно проблемы со здоровьем испытывает Ллойд Остин. Также неясно, когда министра выпишут из больницы.

Стоит отметить, что Ллойд Остин известен украинцам как постоянно поддерживающий нашу страну политик. В частности, осенью-2023 Остин в речи перед сенаторами заявил , что если не помогать Украине, в Европе будут воевать солдаты из США.