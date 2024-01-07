Стан здоров’я міністра оборони США вже стабілізувався

Міністр оборони США Ллойд Остін йде на поправку та з нетерпінням чекає швидкого повернення в Пентагон. Про це він написав в своїй заяві 6 січня.

Також голова Пентагону відмітив, що розуміє занепокоєність представників ЗМІ з приводу того, що про його проблеми зі здоров’ям стало відомо через декілька днів після госпіталізації.

"Визнаю, що міг би працювати краще, забезпечуючи належне інформування громадськості. Я зобов'язуюсь працювати краще. Але важливо сказати: це була моя медична процедура, і я беру на себе повну відповідальність за свої рішення щодо розкриття інформації", - говориться в заяві.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін був госпіталізований в США ще 1-го січня. Але про цю подію Міністерство оборони США повідомило лише 5-го січня. Прес-секретар відомства генерал-майор Пет Райдер зазначив, що Остін вже одужує та вже приступає до виконання своїх обов’язків.

Що американські ЗМІ пишуть про госпіталізацію Остіна

Тим часом американські журналісти провели справжнє розслідування, щоб дізнатися деталі госпіталізації міністра оборони США. Зокрема, стало відомо, що Пентагон чекав три дні, щоб повідомити Білому дому, що Остіна відправлено в реанімацію, пише видання Nbcnews.

"Міністра оборони Ллойда Остіна було госпіталізовано, у тому числі він провів чотири дні у відділенні інтенсивної терапії. Пентагон не повідомляв вищих посадовців у Раді національної безпеки Білого дому про госпіталізацію Остіна до четверга — через три дні після того, як він прибув до медичного центру Уолтера Ріда", - говориться у статті.

Також згідно з інформацією Nbcnews, президент США Джо Байден вже розмовляв з Остіном ввечері 6 січня. Це була перша телефонна розмова між президентом і Остіном після його госпіталізації.

"Президент побажав йому всього найкращого в його одужанні та сказав, що з нетерпінням чекає незабаром знову побачити міністра в Пентагоні", - зазначило джерело Nbcnews.

Проте досі невідомо, які саме проблеми зі здоров’ям має Ллойд Остін. Також незрозуміло, коли міністра випишуть з лікарні.

Варто зазначити, що Ллойд Остін відомий українцям як політик, що постійно підтримує нашу країну. Зокрема, що восени-2023 Остін у промові перед сенаторами заявив, що якщо не допомагати Україні, у Європі воюватимуть солдати зі США.