Міністр оборони США Ллойд Остін одужує після госпіталізації

Голова Пентагону Ллойд Остін був госпіталізований в США ще 1-го січня. Але про цю подію Міністерство оборони США повідомило лише 5-го січня. Прес-секретар відомства генерал-майор Пет Райдер зазначив, що Остін вже одужує та вже приступає до виконання своїх обов’язків.

Як повідомив представник Пентагону, увечері 1-го січня міністр оборони Ллойд Дж. Остін III був госпіталізований до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда. Причина - ускладнення, які виникли після нещодавньої планової медичної процедури.

"Він добре одужує і очікує, що сьогодні приступить до своїх повноцінних обов’язків. У будь-який час заступник міністра оборони (Кетлін Хікс - прім.ред.) був готовий діяти від імені міністра та виконувати його повноваження, якщо це буде потрібно", - звернув увагу Пет Райдер.

Своєю чергою, журналісти CNN зазначають, що 4-го січня Пентагон не повідомив про проблеми зі здоров’ям міністра оборони США.

"Відповідаючи на запитання, чому Пентагон чекав чотири дні, щоб повідомити громадськість про госпіталізацію Остіна, Райдер сказав: "Це була ситуація, що розвивалася, і ми повинні були враховувати низку інших факторів", включаючи медичні проблеми та особисту конфіденційність", - відмічають журналісти.

Також у Пентагоні відмовилися повідомити, чи був Остін без свідомості під час госпіталізації та чи перебував він колись у критичному стані. Коли його випишуть з лікарні - невідомо.

Чому інформація про здоров’я голови Пентагону важлива

Справа в тому, що Ллойд Остін як міністр оборонин є одним із найбільш критичних членів кабінету міністрів адміністрації Байдена. Це особливо важлива роль в умовах зростання напруженості у всьому світі..

В CNN відмічають, що непублічна госпіталізація Остіна відбувається в той момент, коли США стикаються з низкою питань національної безпеки за кордоном, включаючи напади на американські війська на Близькому Сході, кораблі ВМС США, які перехоплюють катери Хусі з Ємену, і війни в Україні та Газі.

"Під час госпіталізації Остіна США завдали удару в Багдаді по командиру проіранського ополчення. Райдер сказав, що Остін дав дозвіл на цю операцію до того, як його госпіталізували", - повідомляє CNN.

Відмова публічно оголосити про госпіталізацію Остіна обурило суспільство. Зокрема, у листі до представників Міністерства оборони США Прес-асоціація Пентагону зазначила, що треба своєчасно розкривати відповідну інформацію.

"Громадськість має право знати, коли члени кабінету міністрів США госпіталізовані, перебувають під наркозом або коли обов’язки делеговані в результаті будь-якої медичної процедури. Така практика була навіть до рівня президента. Як головний керівник оборони країни, міністр Остін не має права на конфіденційність у цій ситуації", - сказано в листі.

Раніше повідомлялося, що у грудні-2023 США виділили пакет військової допомоги Україні на 200 млн доларів. В нього увійшли ракети ППО АІМ-9М, компоненти системи ППО, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs) та ін.

Також відомо, що восени Остін у промові перед сенаторами заявив, що якщо не допомагати Україні, у Європі воюватимуть солдати зі США.