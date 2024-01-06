Министр обороны США Ллойд Остин поправляется после госпитализации

Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован в США еще 1 января. Но об этом событии Министерство обороны США сообщило только 5 января. Пресс-секретарь ведомства генерал-майор Пэт Райдер отметил, что Остин уже поправляется и уже приступает к выполнению своих обязанностей.

Как сообщил представитель Пентагона, вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. Причина – осложнения, возникшие после недавней плановой медицинской процедуры.

"Он хорошо поправляется и ожидает, что сегодня приступит к своим полноценным обязанностям. В любое время заместитель министра обороны (Кэтлин Хикс – прим.ред.) был готов действовать от имени министра и выполнять его полномочия, если это потребуется", – обратил внимание Пэт Райдер.

В свою очередь, журналисты CNN отмечают , что 4 января Пентагон не сообщил о проблемах со здоровьем министра обороны США.

"Отвечая на вопрос, почему Пентагон ждал четыре дня, чтобы сообщить общественность о госпитализации Остина, Райдер сказал: "Это была развивающаяся ситуация, и мы должны были учитывать ряд других факторов", включая медицинские проблемы и личную конфиденциальность", - отмечают журналисты .

Также в Пентагоне отказались сообщить, был ли Остин без сознания во время госпитализации и находился ли он когда-нибудь в критическом состоянии. Когда его выпишут из больницы – неизвестно.

Почему информация о здоровье главы Пентагона важна

Дело в том, что Ллойд Остин как министр обороны является одним из наиболее критических членов кабинета министров администрации Байдена. Это особенно важная роль в условиях роста напряженности во всем мире.

В CNN отмечают, что непубличная госпитализация Остина происходит в тот момент, когда США сталкиваются с рядом вопросов национальной безопасности за рубежом, включая нападения на американские войска на Ближнем Востоке, корабли ВМС США, перехватывающие катера Хуси из Йемена, и войны в Украине и в Газе.

"Во время госпитализации Остина США нанесли удар в Багдаде по командиру проиранского ополчения. Райдер сказал, что Остин дал разрешение на эту операцию до того, как его госпитализировали", - сообщает CNN.

Отказ публично объявить о госпитализации Остина возмутило общество. В частности, в письме представителям Министерства обороны США Пресс-ассоциация Пентагона отметила, что нужно своевременно раскрывать соответствующую информацию.

"Общественность имеет право знать, когда члены кабинета министров США госпитализированы, находятся под наркозом или когда обязанности делегированы в результате любой медицинской процедуры. Такая практика была даже до уровня президента. Как главный руководитель обороны страны, министр Остин не имеет права на конфиденциальность в этой ситуации", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в декабре-2023 США выделили пакет военной помощи Украине на 200 млн. долларов. В него вошли ракеты ПВО АИМ-9М, компоненты системы ПВО, дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS), артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs).

Также известно, что осенью Остин в речи перед сенаторами заявил , что если не помогать Украине, в Европе будут воевать солдаты из США.