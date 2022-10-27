Совбез ООН поддержал расследование по использованию РФ иранских дронов

Большинство членов Совета Безопасности поддержали проведение расследования экспертами ООН использования страной-агрессором РФ иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины.

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Об этом пишет Укринформ.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер отметил, что факты очевидны: Иран предоставил беспилотники России, использующей их в своей агрессивной войне.

"Эти факты, которые могут быть признаны военными преступлениями, твердо задокументированы", - сказал он.

Франция требует, чтобы Иран немедленно прекратил любую поддержку агрессивной войны, развязанной Россией против Украины. Французский постпред призвал секретариат ООН провести соответствующее расследование,

На закрытой встрече членов Совбеза представитель России заметил, что РФ использует собственные беспилотники.

"Следовательно трудно понять, почему Россия не хочет, чтобы мы вместе с экспертами осмотрели обломки дронов", - иронически поинтересовался польский постпред.

"Россия прибегает к шантажу, угрожая разорвать отношения с ООН, если секретариат не будет подчиняться ее воле", - добавил дипломат.

В свою очередь заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариук отметил, что "Россию и Иран, нарушившие резолюцию, схватили с поличным, и теперь Москва придумывает аргументы, потому что не может объяснить своих деяний".

Идею проведения расследования под эгидой ООН поддержали также США, Албания, Ирландия, Норвегия, Гана, Мексика, ОАЭ, Кения (т.е. не менее 10 из 15 членов).

Отметим, снабжение Ираном оружия запрещено резолюцией СБ ООН 2231 от 20 июля 2015 года.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог предоставил официальным лицам США доказательства использования иранских дронов страной-агрессором РФ в Украине.

Напомним, Иран официально заявил, что осуждает обращение Франции, Германии и Великобритании в ООН с просьбой расследовать поставки Ираном оружия РФ и оставляет за собой право соответственно реагировать на такие решения стран ЕС.