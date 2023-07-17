Ткач местным властям: "если сливать деньги на барабаны – проиграем войну"

Одним из факторов проигрыша Украиной войны может стать нецелесообразное использование бюджетных средств, в частности – на закупки барабанов в укрытие.

Об этом заявил журналист-расследователь Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

Можем ли мы проиграть войну? Да. – Если продолжим вымывать деньги из бюджета десятками миллионов на стадионы, барабаны, бордюры, беговые дорожки и прочий антураж мирного времени или закупать нужные вещи по завышенной стоимости, мы можем проиграть”, – подчеркнул он.

Также журналист перечислил другие факторы, мешающие победе Украины, среди которых: если политики в своих действиях будут использовать желание вернуть или получить власть; если не закроем границу для беглецов и не прекратим штамповать здоровых инвалидов; если не вернем поддержку Сил Обороны донатами к уровню первого полугодия полномасштабного вторжения и т.д.

Все из перечисленного убивает наших защитников и защитниц. Удаляет Победу. Помогает врагу. 140-миллионная «страна-идиот» не собирается проигрывать эту войну. Для путина эта война – это билет в один конец. Они будут продолжать уничтожать нас медленно или быстро. Они могут делать это еще год и два и три”, – констатировал Ткач.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко оправдывал закупку районными администрациями барабанов почти за 900 тысяч гривен для укрытий за выделенные городом средства.