Украина и ЕС подписали соглашение об участии в программе по борьбе с мошенничеством

Министр финансов Украины Сергей Марченко и Еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Хан подписали соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством.

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Об этом сообщает Министерство финансов.

Отмечается, что целью Программы является:

защита финансовых интересов ЕС путем поддержки усилий в борьбе с мошенничеством и коррупцией, влияющих на бюджет ЕС;

поддержка взаимодействия между административными органами государств-членов ЕС;

обеспечение надлежащего выполнения законодательства по таможенным и сельскохозяйственным вопросам.

Таким образом, подписанное соглашение между Украиной и ЕС будет способствовать:

предотвращению и борьбе с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью, влияющей на финансовые интересы Украины и ЕС;

улучшению процессов отчетности о возможных нарушениях по средствам ЕС;

реализации инструментов оперативного обмена административной информацией между Украиной и ЕС по таможенным и сельскохозяйственным делам.

"С каждым днем Украина становится все ближе к членству в ЕС. Присоединение к Программе по борьбе с мошенничеством является еще одним важным шагом для укрепления сотрудничества с Европейским Союзом, а также построения надежных и прозрачных отношений. Правительство Украины абсолютно привержено целям Программы и готово усиливать сотрудничество для предотвращения любых нарушений, которые вредят финансовым интересам как ЕС, так и Украины", - подчеркнул Сергей Марченко.

Отметим, что в Украине мошенничество достигло исторического максимума – число дел взлетело в 2,6 раза в год. В 2023 году было открыто 82,6 тыс. уголовных производств о мошенничестве, что является самым высоким показателем за последние 11 лет. Уже в начале 2024 года был установлен новый антирекорд – около 8,5 тыс. новых дел.

Также ранее сообщалось, что за время войны жертвами мошенников стали 11% украинцев.