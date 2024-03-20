Україна та ЄС підписали угоду про участь у програмі щодо боротьби з шахрайством

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоханнес Хан підписали угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що метою Програми є:

захист фінансових інтересів ЄС шляхом підтримки зусиль у боротьбі з шахрайством і корупцією, що впливають на бюджет ЄС;

підтримка взаємодії між адміністративними органами держав-членів ЄС;

забезпечення належного виконання законодавства з митних та сільськогосподарських питань.

Таким чином, підписана угода між Україною та ЄС сприятиме:

запобіганню та боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що впливає на фінансові інтереси України та ЄС;

покращенню процесів звітування про можливі порушення щодо коштів ЄС;

реалізації інструментів оперативного обміну адміністративною інформацією між Україною та ЄС в митних та сільськогосподарських справах.

"Із кожним днем Україна стає все ближчою до членства в ЄС. Приєднання до Програми щодо боротьби із шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення співпраці з Європейським Союзом, а також побудови надійних та прозорих відносин. Уряд України абсолютно відданий меті Програми та готовий посилювати співпрацю для запобігання будь-яких порушень, які шкодять фінансовим інтересам як ЄС, так і України", — підкреслив Сергій Марченко.

Зазначимо, що в Україні шахрайство досягло історичного максимуму - число справ злетіло у 2,6 рази за рік. У 2023 році було відкрито 82,6 тис. кримінальних проваджень про шахрайство, що є найвищим показником за останніх 11 років. Вже на початку 2024 року було встановлено новий антирекорд – майже 8,5 тис. нових справ.

Також раніше повідомлялося, що за час війни жертвою шахраїв стали 11% українців.