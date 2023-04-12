Украина и Индия имеют схожие взгляды в двух аспектах войны и ситуации в мире, — Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что взгляды Нью-Дели и Киева схожи в двух важных аспектах: о войне и разбалансировании в мире.

Об этом Ермак написал в колонке для индийской газеты The Hindu.

Он пояснил, что Украина не стремилась к войне с РФ, так же, как и Индия не поддерживает боевые действия. Во-вторых, Киев разделяет убеждение Индии в том, что в мире происходит разбалансирование международных институтов.

"Нам посчастливилось иметь теплые дипломатические отношения с Индией, и я считаю, что прав утверждать, что наши взгляды схожи в двух важных аспектах", - отметил Ермак.

Он также уверен, что Киев и Нью-Дели придут к общему знаменателю в вопросе нынешней позиции России в мировом сообществе.

"Россия дискредитировала себя как постоянного члена Совбеза Организации Объединенных Наций, подрывая глобальную веру в устаревшую структуру. Совет был создан после Второй мировой войны с миссией поддерживать мир во всем мире — задачу, которую она явно не смогла выполнить. Сколько бы времени не понадобилось, чтобы избавить мир от вредоносных эксцессов России, кампания г-на Моди за реформу ООН заслуживает успеха", — подчеркивает Ермак.

По его словам, Украина также поддерживает тему нынешнего председательства Индии в "Большой двадцатке", предложенную премьер-министром Индии Нарендром Моди: "Васудгайва Кутумбакам".

"План предусматривает простые, но необходимые шаги, знакомые каждому уважающему себя человеку, другим людям и окружающему миру. Те, кто выступает против плана, также выступают против энергетической, продовольственной, ядерной и экологической безопасности", — уточнил руководитель ОП.

Напомним, Украина ожидает, что Индия, председательствующая в этом году в G20, пригласит украинских официальных лиц принять участие в саммите. В то же время, по информации агентства Bloomberg, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может посетить саммит G20, который пройдет в сентябре в Индии.