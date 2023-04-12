Україна та Індія мають схожі погляди у двох аспектах щодо війни та ситуації у світі, — Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що погляди Нью-Делі і Києва схожі у двох важливих аспектах: щодо війни та розбалансування у світі.

Про це Єрмак написав у колонці для індійської газети The Hindu.

Він пояснив, що Україна не прагнула війни з РФ, так само, як і Індія не підтримує бойові дії. По-друге, Київ поділяє переконання Індії в тому, що у світі відбувається розбалансування міжнародних інституцій.

"Нам пощастило мати теплі дипломатичні відносини з Індією, і я вважаю, що маю рацію стверджувати, що наші погляди схожі у двох важливих аспектах", — зазначив Єрмак.

Він також впевнений, що Київ та Нью-Делі дійдуть спільного знаменника в питанні нинішньої позиції Росії у світовій спільноті.

"Росія дискредитувала себе як постійного члена Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, підриваючи глобальну віру в застарілу структуру. Рада була створена після Другої світової війни з місією підтримувати мир у всьому світі — завдання, яке вона явно не змогла виконати. Скільки б часу не знадобилося, щоб позбавити світ від зловмисних ексцесів Росії, кампанія пана Моді за реформу ООН заслуговує на успіх", — підкреслює Єрмак.

За його словами, Україна також підтримує тему нинішнього головування Індії у "Великій двадцятці", запропоновану прем'єр-міністром Індії Нарендром Моді: "Васудгайва Кутумбакам".

"План передбачає прості, але необхідні кроки, знайомі кожній людині, яка поважає себе, інших людей і навколишній світ. Ті, хто виступає проти плану, також виступають проти енергетичної, продовольчої, ядерної та екологічної безпеки", — уточнив керівник ОП.

Нагадаємо, Україна очікує, що Індія, яка цьогоріч головує в G20, запросить українських офіційних осіб узяти участь у саміті. Водночас, за інформацією агентства Bloomberg, президент країни-агресора РФ Володимир Путін може відвідати саміт G20, який пройде у вересні в Індії.