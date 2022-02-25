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Украина консультируется с РФ о времени и месте переговоров о мире - пресс-секретарь Зеленского
Украина консультируется с российской стороной о времени и месте возможных переговоров о прекращении огня. Об этом заявил на своей странице в Facebook пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше шансов возобновить нормальную жизнь", - написал он.
В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УНИАН заявил, что "это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня". По его словам, нейтральный статус Украины с внятным пакетом гарантий по безопасности - "опция, которая также, возможно, будет на столе".
Напомним, что ранее в пятницу президент Владимир Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина "садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".Подписывайтесь на наш Telegram канал
До этого представители Офиса президента неоднократно дали понять, что Украина готовы переговариваться с Россией, в том числе о возможности нейтрального статуса, то есть отказа от стремления к членству в НАТО, на котором категорически настаивает РФ.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после этого заявил, что российская сторона готова направить делегацию на переговоры на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Администрации президента, однако площадкой для них должен быть Минск.
В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, узнав о предложении Зеленского, заявил, что тот "врет, что он готов обсуждать нейтральный статус".
Позже Песков заявил, что Украина в ответ на российское предложение провести переговоры в Минске предложила провести их в Варшаве, но после этого якобы "ушла со связи".