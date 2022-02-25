Украина консультируется с РФ о времени и месте переговоров о мире - пресс-секретарь Зеленского

Украина консультируется с российской стороной о времени и месте возможных переговоров о прекращении огня. Об этом заявил на своей странице в Facebook пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше шансов возобновить нормальную жизнь", - написал он.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УНИАН заявил, что "это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня". По его словам, нейтральный статус Украины с внятным пакетом гарантий по безопасности - "опция, которая также, возможно, будет на столе".

Напомним, что ранее в пятницу президент Владимир Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина "садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".

До этого представители Офиса президента неоднократно дали понять, что Украина готовы переговариваться с Россией, в том числе о возможности нейтрального статуса, то есть отказа от стремления к членству в НАТО, на котором категорически настаивает РФ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после этого заявил, что российская сторона готова направить делегацию на переговоры на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Администрации президента, однако площадкой для них должен быть Минск.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, узнав о предложении Зеленского, заявил, что тот "врет, что он готов обсуждать нейтральный статус".

Позже Песков заявил, что Украина в ответ на российское предложение провести переговоры в Минске предложила провести их в Варшаве, но после этого якобы "ушла со связи".