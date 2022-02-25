Україна консультується з РФ щодо часу та місця переговорів про мир - прес-секретар Зеленського

Україна консультується з російською стороною щодо часу та місця можливих переговорів про припинення вогню. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар українського президента Сергій Никифоров.

"Маю спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерацї. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя", - написав він.

У свою чергу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УНІАН заявив, що "це буде, перш за все, детальна розмова про мир і припинення вогню". За його словами, нейтральний статус України зі зрозумілим пакетом гарантій з безпеки - "опція, яка також, можливо, буде на столі".

Нагадаємо, що раніше у п'ятницю президент Володимир Зеленський закликав президента РФ Володимира Путіна "сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".

До цього представники Офісу президента неодноразово дали зрозуміти, що Україна готові переговорюватися з Росією, зокрема, про можливість нейтрального статусу, тобто відмови від прагнення до членства в НАТО, на якому категорично наполягає РФ.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков після цього заявив, що російська сторона готова направити делегацію на переговори на рівні представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та Адміністрації президента, проте майданчиком для них має бути Мінськ.

У той же час міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, дізнавшись про пропозицію Зеленського, заявив, що той "бреше, що він готовий обговорювати нейтральний статус".

Пізніше Пєсков заявив, що Україна у відповідь на російську пропозицію провести переговори в Мінську запропонувала провести їх у Варшаві, але після цього нібито "зникла зі зв'язку".