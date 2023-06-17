Украина перехватывает инициативу на поле боя, - Минобороны

Украина перехватывает инициативу на поле боя, а Россия защищается, но ВСУ нужно оружие дальностью до 200 км.

Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Он отметил, что для достижения победы над российскими захватчиками Силам обороны Украины нужно дальнобойное высокоточное вооружение.

"Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне – это обладание обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", – подчеркнул заместитель министра.

Он также добавил, что Украина находится на пути получения самолетов, которые прежде всего будут защищать украинское небо от российских баллистических и других ракет, для защиты мирных людей и гражданской инфраструктуры.

"Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые снабжают нас всем необходимым", - подытожил Гаврилов.

Отметим, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке и юге Украины. Защитники продвигаются по всем выбранным для наступления направлениям.

За прошедшие полторы недели украинские войска на восточном направлении продвинулись более чем на 3 километра.