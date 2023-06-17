Україна перехоплює ініціативу на полі бою, - Міноборони

Україна перехоплює ініціативу на полі бою, а Росія захищається, але ЗСУ потрібна зброя дальністю до 200 км.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

Він зазначив, що для досягнення перемоги над російськими загарбниками Силам оборони України потрібне далекобійне високоточне озброєння.

"Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км", – підкреслив заступник міністра.

Він також додав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які перш за все оборонятимуть українське небо від російських балістичних та інших ракет, для захисту мирних людей та цивільної інфраструктури.

"Пройшло більше року війни і ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним", – підсумував Гаврилов.

Зауважимо, українські військові продовжують контрнаступальні дії на сході та півдні України. Захисники просуваються на всіх обраних для наступу напрямках.

За минулі півтора тижні українські війська на східному напрямку просунулися більш ніж на 3 кілометра.