Украина получила от Британии все обещанные танки Challenger 2

Все танки Challenger 2, которые Великобритания планировала предоставить украинским военным, уже находятся в Украине. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

Как отметил чиновник, украинские военные учились использовать эти танки и в Великобритании, и в Украине.

"Я знаю, что все эти танки поступили в Украину, также много запчастей, много бронетехники. Я не знаю, все ли эти грузы доставили, но все танки – там", – высказался Воллес.

Напомним, Великобритания планировала предоставить Украине 14 танков Challenger 2. Позже посол Украины Вадим Пристайко рассказал, что количество вырастет вдвое – об этом было договорено во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в феврале.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии первой партии британских танков Challenger в конце марта.