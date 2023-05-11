Україна отримала від Британії всі обіцяні танки Challenger 2

Усі танки Challenger 2, які Велика Британія планувала надати українським військовим, уже перебувають в Україні. Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес.

Як зазначив чиновник, українські військові навчалися використовувати ці танки і в Британії, і в Україні.

"Я знаю, що всі ці танки надійшли в Україну, також багато запчастин, багато бронетехніки. Я не знаю, чи всі ці вантажі доставили, але всі танки - там", – висловився Воллес.

Нагадаємо, Велика Британія планувала надати Україні 14 танків Challenger 2. Пізніше посол України Вадим Пристайко розповів, що кількість зросте вдвічі – про це було домовлено під час візиту президента України Володимира Зеленського у Велику Британію в лютому.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття першої партії британських танків Challenger наприкінці березня.