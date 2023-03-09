В артиллерийских подразделениях российской армии ожидается дефицит боеприпасов, - Генштаб ВСУ

По предварительной информации, вооруженные силы РФ использовали почти весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части России.

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Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По данным военных, Россия перемещает на временно оккупированную территорию Украины боеприпасы из складов, размещенных в других регионах РФ. Так что скорость доставки существенно замедляется.

К тому же, качество новых партий боеприпасов – неудовлетворительное. Из-за ненадлежащего хранения и нарушения правил и норм обслуживания почти 50% боеприпасов имеют видимые признаки повреждения ржавчиной.

В условиях интенсивного ведения боевых действий дефицит боеприпасов в артиллерийских подразделениях российской армии следует ожидать в ближайшие 2-3 месяца, - прогнозируют в Генштабе.

Основные усилия враг продолжает сосредоточиваться на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отразили на них более 110 атак.

По данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток, 8 марта, противник нанес 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Украинская авациация за сутки, 8 марта, нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными и разведкой. Глава государства заявил, что сейчас в приоритете – битва за Бахмут и за весь Донбасс.