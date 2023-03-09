В артилерійських підрозділах російської армії очікується дефіцит боєприпасів, - Генштаб ЗСУ

За попередньою інформацією, Збройні сили РФ використали майже весь запас артилерійських боєприпасів, розміщених на складах центральної частини Росії.

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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За даними військових, наразі Росія переміщує на тимчасово окуповану територію України боєприпаси зі складів, розміщених в інших регіонах РФ. Тож, швидкість доставки суттєво уповільнюється.

До того ж, якість нових партій боєприпасів - незадовільна. Через неналежне зберігання і порушення правил та норм обслуговування майже 50% боєприпасів мають видимі ознаки пошкодження іржею.

Тож, в умовах інтенсивного ведення бойових дій дефіцит боєприпасів в артилерійських підрозділах російської армії слід очікувати протягом найближчих 2-3 місяців, - прогнозують у Генштабі.

Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них понад 110 атак.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом попередньої доби, 8 березня, противник завдав 25 авіаційних, 2 ракетних удари, а також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Українська аваціація за добу, 8 березня, завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими та розвідкою. Глава держави заявив, що зараз у пріоритеті - битва за Бахмут і за весь Донбас.