В ЦИК отреагировали на смерть нардепа Иванчука

Центральная избирательная комиссия сообщает, что приняла к сведению информацию о досрочном прекращении полномочий депутата Верховной Рады Андрея Иванчука (группа "Доверие"). Он, напомним, 25 сентября умер, а смерть определена Конституцией как одна из возможных причин прекращения депутатских полномочий.

Впрочем, Иванчук был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 не по партийному списку, а как победитель выборов в одномандатном округе №88 (Ивано-Франковская область). В этом случае избирательным законодательством предусмотрено, что ЦИК должна назначить промежуточные выборы нардепа в округе.

"Вместе с тем, рассматривая этот вопрос на сегодняшнем заседании, ЦИК отметила, что частью 7 статьи 16 закона о выборах народных депутатов Украины предусмотрено, что в течение пятого года полномочий Верховной Рады текущего созыва промежуточные выборы не проводятся", - говорится в сообщении .

Поскольку депутаты нынешней Рады (девятого созыва) приняли присягу на торжественном заседании парламента 29 августа 2019 года, после 29 августа 2023 года идет именно пятый год их полномочий.

Кроме того, комиссия констатировала, что на сегодняшний день в Украине продолжается военное положение, а в соответствии с законом о правовом режиме военного положения проведения выборов, в частности в Раду, запрещено.

"При таких условиях на сегодняшний день правовых оснований для назначения комиссией промежуточных выборов в случае досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины, избранного в одномандатном избирательном округе, нет", - констатировали в ЦИК.

Соответственно, в Центризбиркоме приняли к сведению факт досрочного прекращения полномочий нардепа Иванчука, избранного в ОИО №88, без назначения промежуточных выборов в этом округе.