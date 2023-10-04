У ЦВК відреагували на смерть нардепа Іванчука

Центральна виборча комісія повідомляє, що прийняла до відома інформацію про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Андрія Іванчука (група "Довіра"). Він, нагадаємо, 25 вересня помер, а смерть визначена Конституцією як одна з можливих причин для припинення депутатських повноважень.

Втім, Іванчук був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року не за партійним списком, а як переможець виборів в одномандатному окрузі №88 (Івано-Франківська область). У цьому випадку виборчим законодавством передбачено, що ЦВК має призначити проміжні вибори нардепа у відповідному окрузі.

"Разом з тим, розглядаючи це питання під час сьогоднішнього засідання, ЦВК зазначила, що частиною 7 статті 16 закону про вибори народних депутатів України передбачено, що протягом п’ятого року повноважень Верховної Ради поточного скликання проміжні вибори не проводяться", - йдеться в повідомленні.

Оскільки депутати нинішньої Ради (дев’ятого скликання) склали присягу на урочистому засіданні парламенту 29 серпня 2019 року, після 29 серпня 2023 року вже йде саме п’ятий рік їхніх повноважень.

Крім того, комісія констатувала, що на сьогодні в Україні триває воєнний стан, а відповідно до закону про правовий режим воєнного стану проведення виборів, зокрема до Ради, заборонено.

"За таких умов на сьогодні правових підстав для призначення комісією проміжних виборів у разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, немає", - констатували в ЦВК.

Відповідно, у Центрвиборчкомі взяли до відома факт дострокового припинення повноважень нардепа Іванчука, обраного в ОВО №88, без призначення проміжних виборів в цьому окрузі.