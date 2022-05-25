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"В Европе образовался пропутинский блок из нескольких стран", - Арестович
Алексей Арестович сообщил, что в Европе образовался пропутинский блок из нескольких стран, которые выступают за скорейшее умиротворение агрессора путем переговоров.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE" 25 мая 2022 года.
"Франция, Германия, Италия и Венгрия за мир и переговоры. Переговоры по одной простой причине - пойти на уступки Путину. А Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан) даже ввел чрезвычайное положение в стране, чтобы в одиночку управлять страной и не особо считаться с мнением Европарламента", - говорит он.
Однако, по его словам, Еврокомиссия имеет принципиально другую позицию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Арестович добавил, что текущая обстановка на фронте, в котором Украина находится в непростой ситуации на Востоке - прямая вина в том числе Германии, которая до сих пор затягивает поставки танков, БМП и гаубиц.
Напомним, что ЕС разрешил себе собирать доказательства военных преступлений в Украине.