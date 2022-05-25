"У Європі утворився пропутинський блок із кількох країн", - Арестович

Олексій Арестович повідомив, що в Європі утворився пропутинський блок із кількох країн, які виступають за якнайшвидше заспокоєння агресора шляхом переговорів.

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Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE" 25 травня 2022 року.

"Франція, Німеччина, Італія та Угорщина за мир і переговори. Переговори з однієї простої причини - піти на поступки Путіну. А Орбан (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан) навіть увів надзвичайний стан у країні, щоб поодинці керувати країною і не особливо рахуватися з думкою Європарламенту", - каже він.

Проте, за його словами, Єврокомісія має принципово іншу позицію.

Арестович додав, що поточна обстановка на фронті, в якому Україна перебуває у непростій ситуації на Сході, - пряма вина у тому числі Німеччини, яка досі затягує постачання танків, БМП та гаубиць.

Нагадаємо, що ЄС дозволив собі збирати докази воєнних злочинів в Україні.