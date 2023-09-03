В Грузии признали, что не смогут собрать голоса для импичмента президента

Глава фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что парламент Грузии не сможет реализовать процедуру импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили, поскольку для этого не хватит голосов.

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Об этом сообщает Грузия Online.

"В части выполнения импичмента мы не видим смысла. Мы считаем, что и сегодня невозможно мобилизовать 100 голосов. Это было наше предположение, но теперь оно уже подкреплено доказательствами - все говорят, что не поддержат", - сказал Мдинарадзе.

Он добавил, что оппозиция поддерживает Зурабишвили, и "Грузинская мечта" не собирается "умолять" своих оппонентов об услугах.

По поводу того, что оппозиция может начать торговаться с президентом Грузии об освобождении Михаила Саакашвили, Мдинарадзе заявил, что ничего не исключает, однако не думает, что Саломе Зурабишвили согласится на такой шаг, ведь это равноценно "политическому самоубийству".

"Это абсолютно обнажит то, что президентка Грузии подчинилась шантажу. Я не думаю, что она пойдет по такому пути. Оппозиция может говорить президенту, помилуйте, иначе, мол, можем поддержать импичмент. Однако ничего исключать мы не можем", - сказал Мамука Мдинарадзе.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" в пятницу, 1 сентября, объявила о запуске процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Ее обвинили в "вопиющих нарушениях Конституции" из-за несогласованных с правительством визитов в Берлин и Брюссель. В партии заявили, что действия Зурабишвили якобы угрожают получению Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.

Ранее правительство во главе с Ираклием Гарибашвили, которое с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину неоднократно принимало решение в пользу страны-агрессорки, не одобрило визиты президента в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.