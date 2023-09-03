У Грузії визнали, що не зможуть зібрати голоси для імпічменту президента

Голова фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе заявив, що парламент Грузії не зможе реалізувати процедуру імпічменту президенту країни Саломе Зурабішвілі, оскільки для цього не вистачить голосів.

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Про це повідомляє Грузія Online.

"У частині виконання імпічменту ми не бачимо сенсу. Ми вважаємо, що і сьогодні неможливо мобілізувати 100 голосів. Це було наше припущення, але тепер воно вже підкріплене доказами — всі кажуть, що не підтримають", — сказав Мдінарадзе.

Він додав, що опозиція підтримує Зурабішвілі, і "Грузинська мрія" не збирається "благати" своїх опонентів про послуги.

Стосовно того, що опозиція може почати торгуватися з президентом Грузії про звільнення Михайла Саакашвілі, Мдинарадзе заяив, що нічого не виключає, проте не думає, що Саломе Зурабішвілі погодиться на такий крок, адже це рівноцінно "політичному самогубству.

"Це абсолютно оголить те, що президентка Грузії підкорилася шантажу Я не думаю, щоб вона піде таким шляхом . Опозиція може говорити президенту, помилуйте, інакше, мовляв, можемо підтримати імпічмент. Однак нічого виключати ми не можемо", - сказав Мамука Мдінарадзе.

Нагадаємо, правляча партія "Грузинська мрія" у п’ятницю, 1 вересня, оголосила про запуск процедури імпічменту президента Грузії Саломе Зурабішвілі.

ЇЇ звинуватили у "кричущих порушеннях Конституції" через непогоджені з урядом візити до Берліна та Брюсселя. В партії заявили, що дії Зурабішвілі нібито загрожують отриманню Грузією статусу кандидата на вступ до ЄС.

Раніше уряд на чолі з Іраклієм Гарібашвілі, який з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну неодноразово приймав рішення на користь країни-агресорки, не схвалив візити президентки до Німеччини, України, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю.