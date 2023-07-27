В Каменском демонтировали памятник Брежневу: где он теперь (ФОТО, ВИДЕО)

В Каменском Днепропетровской области 27 июля был демонтирован с центрального проспекта и перенесен на территорию музея бюст генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Советского союза (1964-1982) Леонида Брежнева.

Накануне мэр города Андрей Белоусов выступил с обращением к горожанам, сообщив, что на следующий день в 9:00 начнется перенос памятника. По его словам, все работы будут выполнены за спонсорские деньги.

"Знаю, что для многих людей старшего возраста Леонид Брежнев – историческая фигура, человек, много сделавший для нашего города, и Каменское – это родина Леонида Брежнева. Согласно закону о декоммунизации мы должны убрать бюст из публичного пространства", - констатировал городской голова.

Белоусов выразил уверенность в том, что все жители - как люди постарше, так и молодежь - с пониманием отнесутся решения о демонтаже этого объекта "нашего исторического наследия".

Он анонсировал, что из центрального сквера на проспекте Свободы бюст Брежнева перенесут на аллею на территорию музея истории города, "чтобы каждый желающий смог прийти и почтить память своего земляка". В итоге в четверг это и произошло.

"Со временем на этом месте мы предложим установить памятник в честь погибших Героев и Победы Украины. Вместе – мы сильны и непобедимы!", - добавил Белоусов.

Где и когда стоял памятник Брежневу

Бюст Брежнева в Каменском, где тот родился в 1909 году, был единственным прижизненным памятником ему. Монумент из бронзы на гранитном пьедестале был установлен в 1976 году, когда генсеку во второй раз присвоили звание Героя СССР. Скульптором бюста был Виктор Сонин, он был изготовлен в тогдашнем Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Долгое время памятник располагался в верхней части города на площади Освободителей, через которую проходит центральный проспект Ленина (с 2016 года – проспект Свободы). В 2020 году его перенесли на сотню метров ниже по той же улице.

Кроме этого объекта, посвященные Брежневу памятники устанавливались только в России – несколько бюстов есть в Москве, в том числе на могиле руководителя СССР под стеной Кремля, а также в городе Владимир. В Новороссийске, в освобождении которого от германских войск участвовал Брежнев, в 2004 году установили памятник ему в полный рост.

Почему памятник Брежневу должны были убрать

Согласно закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики, такой символикой, в частности, являются памятники, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии выше районного уровня, руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик.

Брежнев, соответственно, подпадал сразу под несколько упомянутых норм сразу, поскольку за свою карьеру успел, в частности, побывать и первым секретарем Запорожского (1946-1947) и Днепропетровского (1947-1950) областных комитетов Коммунистической партии Украины, а также первым секретарем ЦК КП Молдавской (1950–1952) и Казахской ССР (1955–1956). Несмотря на это, памятник ему в Каменском до сих пор так и не был убран из публичного пространства.