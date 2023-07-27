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В Каменском демонтировали памятник Брежневу: где он теперь (ФОТО, ВИДЕО)
В Каменском Днепропетровской области 27 июля был демонтирован с центрального проспекта и перенесен на территорию музея бюст генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Советского союза (1964-1982) Леонида Брежнева.
Накануне мэр города Андрей Белоусов выступил с обращением к горожанам, сообщив, что на следующий день в 9:00 начнется перенос памятника. По его словам, все работы будут выполнены за спонсорские деньги.
"Знаю, что для многих людей старшего возраста Леонид Брежнев – историческая фигура, человек, много сделавший для нашего города, и Каменское – это родина Леонида Брежнева. Согласно закону о декоммунизации мы должны убрать бюст из публичного пространства", - констатировал городской голова.
Белоусов выразил уверенность в том, что все жители - как люди постарше, так и молодежь - с пониманием отнесутся решения о демонтаже этого объекта "нашего исторического наследия".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он анонсировал, что из центрального сквера на проспекте Свободы бюст Брежнева перенесут на аллею на территорию музея истории города, "чтобы каждый желающий смог прийти и почтить память своего земляка". В итоге в четверг это и произошло.
"Со временем на этом месте мы предложим установить памятник в честь погибших Героев и Победы Украины. Вместе – мы сильны и непобедимы!", - добавил Белоусов.
Где и когда стоял памятник Брежневу
Бюст Брежнева в Каменском, где тот родился в 1909 году, был единственным прижизненным памятником ему. Монумент из бронзы на гранитном пьедестале был установлен в 1976 году, когда генсеку во второй раз присвоили звание Героя СССР. Скульптором бюста был Виктор Сонин, он был изготовлен в тогдашнем Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Долгое время памятник располагался в верхней части города на площади Освободителей, через которую проходит центральный проспект Ленина (с 2016 года – проспект Свободы). В 2020 году его перенесли на сотню метров ниже по той же улице.
Кроме этого объекта, посвященные Брежневу памятники устанавливались только в России – несколько бюстов есть в Москве, в том числе на могиле руководителя СССР под стеной Кремля, а также в городе Владимир. В Новороссийске, в освобождении которого от германских войск участвовал Брежнев, в 2004 году установили памятник ему в полный рост.
Почему памятник Брежневу должны были убрать
Согласно закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики, такой символикой, в частности, являются памятники, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии выше районного уровня, руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик.
Брежнев, соответственно, подпадал сразу под несколько упомянутых норм сразу, поскольку за свою карьеру успел, в частности, побывать и первым секретарем Запорожского (1946-1947) и Днепропетровского (1947-1950) областных комитетов Коммунистической партии Украины, а также первым секретарем ЦК КП Молдавской (1950–1952) и Казахской ССР (1955–1956). Несмотря на это, памятник ему в Каменском до сих пор так и не был убран из публичного пространства.