У Кам'янському демонтували пам’ятник Брежнєву: де він тепер (ФОТО, ВІДЕО)

У Кам'янському Дніпропетровської області 27 липня демонтували з центрального проспекту й перенесли на територію музею бюст генерального секретаря центрального комітету Комуністичної партії Радянського союзу (1964-1982) Леоніда Брежнєва.

Напередодні ж мер міста Андрій Білоусов виступив зі зверненням до містян, повідомивши, що наступного дня о 9:00 розпочнеться перенесення пам’ятника. За його словами, всі роботи будуть виконані спонсорським коштом.

"Знаю, що для багатьох людей старшого віку Леонід Брежнєв – історична постать, людина, яка багато зробила для нашого міста, і Кам’янське – це батьківщина Леоніда Брежнєва. Відповідно до закону про декомунізацію ми повинні прибрати бюст з публічного простору", - констатував міський голова.

Білоусов висловив впевненість у тому, що всі мешканці як люди старшого віку, так і молодь - з розумінням поставляться рішення про демонтаж цього об'єкту "нашої історичної спадщини".

Він анонсував, що з центрального скверу на проспекті Свободи бюст Брежнєва перенесуть на алею на територію музею історії міста, "щоб кожен охочий зміг прийти та вшанувати пам’ять свого земляка". Зрештою, в четвер це і відбулося.

"З часом на цьому місці ми запропонуємо встановити пам’ятник на честь загиблих Героїв та Перемоги України. Разом – ми сильні та непереможні!", - додав Білоусов.

Де й коли стояв пам'ятник Брежнєву

Бюст Брежнєва у Кам'янському, де той народився у 1909 році, був єдиним прижиттєвим пам'ятником йому. Монумент з бронзи на гранітному п'єдесталі було встановлено в 1976 році, коли генсеку вдруге присвоїли звання Героя СРСР. Скульптором бюсту був Віктор Сонін, його виготовили у тодішньому Ленінграді (нині Санкт-Петербург).

Пам'ятник довгий час розташовувався у верхній частині міста на площі Визволителів, через яку проходить центральний проспект Леніна (з 2016 року - проспект Свободи). В 2020 році його перенесли на сотню метрів нижче по тій же вулиці.

Крім цього об'єкту, присвячені Брежнєву пам'ятники встановлювалися лише в Росії - декілька бюстів є у Москві, зокрема на могилі керівника СРСР під стіною Кремля, а також у місті Владимир. У Новоросійську, у визволенні якого від німецьких військ брав участь Брежнєв, в 2004 році встановили пам'ятник йому у повний зріст.

Чому пам'ятник Брежнєву мали прибрати

Згідно закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, такою символікою, зокрема, є пам'ятники, присвячені особам, які обіймали керівні посади в комуністичній партії вище районного рівня, керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік.

Брежнєв, відповідно, підпадав під декілька згаданих норм одразу, оскільки за свою кар'єру встиг, зокрема, побувати й першим секретарем Запорізького (1946-1947) та Дніпропетровського (1947-1950) обласних комітетів Комуністичної партії України, а також першим секретарем ЦК КП Молдавської (1950-1952) та Казахської РСР (1955-1956). Попри це, пам'ятник йому в Кам'янському досі так і не був прибраний з публічного простору.