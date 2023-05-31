В Латвии избрали нового президента, активно высказывавшегося против РФ

В третьем туре голосования в сейме президентом Латвии был избран Эдгар Ринкевич, который до этого занимал должность министра иностранных дел. Во время работы в МИДе новый глава государства занимал проукраинскую позицию и позволял себе иногда шутить над российскими политиками.

Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

За Ринкевича проголосовали 52 депутата при необходимом минимуме в 51 голос.

На эту должность его выдвинуло "Новое Единство". За кандидата "Объединенного списка" Улдиса Пиленса в третьем туре голоса отдали 25 депутатов. Заметим, что Латвия является парламентской республикой, соответственно, президент имеет в основном церемониальные полномочия.

Что известно об Эдгаре Ринкевиче

Во время парламентских выборов в 2018 году он провел свою кампанию под лозунгом "Вопреки Кремлю Латвия есть и будет успешным государством". Тогда на это в РФ реагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Впоследствии, после полномасштабного вторжения, Ринкевич шутил над Захаровой из-за ее реакции по внесению украинского борща в список ЮНЕСКО.

В целом Ринкевич имеет проукраинскую позицию, поддерживает инициативы по санкциям против РФ. На одном из саммитов он заявил, что путешествия россиян в Европу – это привилегия, а не наследственное право. Поэтому он поддерживал ограничение пересечения сухопутной границы гражданами Российской Федерации, которые имеют шенгенские визы Евросоюза.

Относительно его карьеры до того, как он занял должность министра иностранных дел, он был госсекретарем в Минобороны страны. Он также возглавлял канцелярию президента Валдаса Затлерса, а позже в составе Партии реформ Затлерса стал политиком на уровне парламента и правительства. Что касается личной жизни, то в 2014 году он сделал каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию.