У Латвії обрали нового президента, який активно висловлювався проти РФ

У третьому турі голосування в сеймі президентом Латвії обрано Едгара Рінкевича, який до цього обіймав посаду міністра закордонних справ. Під час роботи в МЗС новий голова держави займав проукраїнську позицію та дозволяв собі іноді жартувати над російським політиками

Про це він повідомив в своїх соціальних мережах.

За Рінкевича проголосували 52 депутати за необхідного мінімуму в 51 голос.

На цю посаду його висунула "Нова Єдність". За кандидата "Об'єднаного списку" Улдіса Піленса у третьому турі голоси віддали 25 депутатів. Зауважимо, що Латвія є парламентською республікою, відповідно президент має здебільшого церемоніальні повноваження.

Що відомо про Едгара Рінкевича

Під час парламентських виборів у 2018 році він провів свою кампанію під гаслом "Всупереч Кремлю Латвія є і буде успішною державою". Тоді на це в РФ реагувала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. Згодом, після повномасштабного вторгнення, Рінкевич жартував над Захаровою через її реакцію щодо внесення українського борщу в список ЮНЕСКО.

Загалом Рінкевич має проукраїнську позицію, підтримує ініціативи щодо санкцій проти РФ. На одному із самітів він заявив, що подорожі росіян до Європи – це привілей, а не спадкове право. Тому він підтримував обмеження перетину сухопутного кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи Євросоюзу.

Щодо його кар'єри, до того, як він обійняв посаду міністра закордонних справ, він був держсекретарем в Міноборони країни. Він також очолював канцелярію президента Валдаса Затлерса, а пізніше у складі Партії реформ Затлерса став політиком на рівні парламенту та уряду. Щодо особистого життя, то у 2014 році він зробив камінг-аут і став першим політиком в історії Латвії, який відкрито визнав свою гомосексуальну орієнтацію.