В Пентагоне предупредили об угрозе Харькову

В Министерстве обороны США считают, что россияне не отказались от планов по захвату Харькова и могут вновь предпринять такие попытки. Об этом спикер Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге.

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Он отметил, что украинские военные оттеснили оккупантов от города на 40-50 километров, и россияне не могут добиться на этом направлении никакого прогресса.

"Я имею в виду, они не оставили его в покое. И опять же, мы много говорили об этом, но если вы просто посмотрите на карту, вы увидите, что это большой промышленный город, и он находится прямо на северо-западном краю того, что мы считаем территорией Донбасса", — сказал Кирби.

Он добавил, что из-за географического положения у Кремля все еще есть планы на Харьков.

Напомним, спустя два месяца полномасштабной войны российские военные осознали, что они не смогут захватить Харьков и уже фактически проиграли битву за город.

При этом на освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области разрушено 90% частных домов, школы, детские сады, отсутствуют свет и газ.