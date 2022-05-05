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В Пентагоне предупредили об угрозе Харькову
В Министерстве обороны США считают, что россияне не отказались от планов по захвату Харькова и могут вновь предпринять такие попытки. Об этом спикер Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге.
Он отметил, что украинские военные оттеснили оккупантов от города на 40-50 километров, и россияне не могут добиться на этом направлении никакого прогресса.
"Я имею в виду, они не оставили его в покое. И опять же, мы много говорили об этом, но если вы просто посмотрите на карту, вы увидите, что это большой промышленный город, и он находится прямо на северо-западном краю того, что мы считаем территорией Донбасса", — сказал Кирби.
Он добавил, что из-за географического положения у Кремля все еще есть планы на Харьков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, спустя два месяца полномасштабной войны российские военные осознали, что они не смогут захватить Харьков и уже фактически проиграли битву за город.
При этом на освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области разрушено 90% частных домов, школы, детские сады, отсутствуют свет и газ.