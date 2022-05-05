У Пентагоні попередили про загрозу Харкову

У Міністерстві оборони США вважають, що росіяни не відмовилися від планів із захоплення Харкова і можуть знову зробити такі спроби. Про це речник Пентагону Джон Кірбі заявив на брифінгу.

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Він зазначив, що українські військові відтіснили окупантів від міста на 40-50 кілометрів, і росіяни не можуть досягти на цьому напрямі ніякого прогресу.

"Я маю на увазі, вони не залишили його в спокої. І знову ж таки, ми багато говорили про це, але якщо ви просто подивитеся на карту, ви побачите, що це велике промислове місто, і воно знаходиться прямо на північно-західному краю того, що ми вважаємо територією Донбасу", - сказав Кірбі.

Він додав, що через географічне положення, Кремль все ще має плани на Харків.

Нагадаємо, за два місяці повномасштабної війни російські військові усвідомили, що вони не зможуть захопити Харків і вже фактично програли битву за місто.

При цьому на звільнених від російських окупантів територіях Харківської області зруйновано 90% приватних будинків, школи, дитячі садки, відсутні світло та газ.