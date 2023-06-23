В Сенате США предложили считать ядерный удар РФ по Украине нападением на НАТО

Демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм зарегистрировали в Сенате США резолюцию, согласно которой если Россия использует ядерное оружие в Украине, страны НАТО должны считать это нападением на Альянс.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По мнению сенаторов США, угроза использования Россией ядерного оружия – самая высокая со времен Карибского кризиса, и лучший способ предотвратить это – четко объяснить россиянам последствия таких действий.

"Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, осуществит выброс радиации на большие территории в Европе, где расположены союзники НАТО. И наше сообщение окружающим Путина, что если вы сделаете это, если вы выполните его приказ, если он когда-нибудь его даст, вы можете ожидать массивного ответа от НАТО, и вы окажетесь в войне против НАТО", - заявил Грэм.

Он подчеркнул, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси вызывает беспокойство.

"С тем, как украинцы будут иметь все больше успеха на поле боя и освобождать собственные земли, у Путина будет все больше искушений использовать ядерное оружие против Украины или взорвать крупнейшую в Европе - ЗАЭС. Любое из этих действий будет иметь сокрушительные последствия для здоровья украинцев, но также соседних стран НАТО. Польша - под непосредственным риском. Ведь использование тактического ядерного оружия или уничтожение АЭС распространит радиацию и почти наверняка нанесет вред людям", - заявил Блументал.

По словам демократа, это не какая-нибудь безответственная или паническая резолюция. Она основана на фактах и предназначена для того, чтобы отправить послание президенту РФ Владимиру Путину и его военным.

"Они будут уничтожены, они будут стерты, если они используют тактическое ядерное оружие, или если они уничтожат АЭС таким образом, что это будет угрожать близлежащим странам НАТО. Статья 5 существует не просто так", - добавил Блументал.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что угроза использования тактического ядерного оружия российским президентом Владимиром Путиным реальна.

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