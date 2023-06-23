У Сенаті США запропонували вважати ядерний удар РФ по Україні нападом на НАТО

Демократ Річард Блументал та республіканець Ліндсі Грем зареєстрували в Сенаті США резолюцію, згідно з якою, якщо Росія використовує ядерну зброю в Україні, країни НАТО мають вважати це нападом на Альянс.

Про це повідомляє "Голос Америки".

На думку сенаторів США, загроза використання Росією ядерної зброї – найвища з часів Карибської кризи, і найкращий спосіб запобігти цьому – чітко пояснити росіянам наслідки таких дій.

"Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО. І наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО", - заявив Грем.

Він підкреслив, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним.

"Із тим, як українці матимуть все більше успіху на полі бою й відвойовуватимуть власні землі, Путін матиме все більше спокуси використати ядерну зброю проти України або підірвати найбільшу у Європі - ЗАЕС. Будь-яка з цих дій матиме нищівні наслідки для здоров'я українців, але й також сусідніх країн НАТО. Польща - під безпосереднім ризиком. Адже використання тактичної ядерної зброї чи знищення АЕС поширить радіацію й майже напевно завдасть шкоди людям", - заявив Блументал.

За словами демократа, це не якась безвідповідальна або панічна резолюція. Вона заснована на фактах і призначена для того, щоб відправити послання президенту РФ Володимиру Путіну та його військовикам.

"Вони будуть знищені, їх буде стерто, якщо вони використають тактичну ядерну зброю, чи якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО. Стаття 5 існує не просто так", - додав Блументал.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що загроза використання тактичної ядерної зброї російським президентом Володимиром Путіним є реальною.

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