В США начали расследование против Credit Suisse и UBS: помогали клиентам из РФ избежать санкций

Министерство юстиции США начало расследование в отношении швейцарских банков Credit Suisse Group и UBS Group AG по подозрению в том, что подозреваемых нарушений комплаенса, что позволило российским клиентам избежать санкций.

Об этом пишет Вloomberg.

Расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предыдущие раунды, начатые после аннексии Крыма в 2014 году.

Согласно сообщению, Министерство юстиции проинформировало американских юристов UBS о том, что Credit Suisse предположительно нарушал санкции против РФ после того, как данный банк в марте приобрела UBS. Минюст США также изучает возможные нарушения законодательства в UBS.

По словам источников, расследование все еще находится на ранней стадии и может не предъявить обвинений. Тем не менее, это происходит в щекотливое время для Цюрихского банка, который вместе с бизнесом Credit Suisse, унаследовал и его юридические проблемы – главную причину краха банка в марте.

Влоомберг пишет, что в рамках расследования Министерство юстиции просило предоставить информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, на которые попали санкции, в течение последних нескольких лет, но пока не требовало собеседований с руководителями или персоналом.

Внутренние должностные лица Министерства юстиции считают, что поглощение UBS Credit Suisse могло дать последнему возможность скрыть незаконные операции.

В частном порядке официальные лица США выразили разочарование тем, что, по их мнению, Швейцария делает недостаточно для применения санкций против России и борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю поддерживать свою экономику на стабильном уровне, несмотря на ограничения, наложенные США и их союзниками через вторжение в Украину. При этом за последнее десятилетие США внесли в черный список более тысячи богатых россиян.

В США также отмечают, что Швейцария отказалась присоединиться к многосторонней целевой группе по преследованию незаконных российских холдингов. Америка осуждает ее предыдущее решение разморозить некоторые активы по громкому делу о коррупции, связанном с Кремлем.

Издание пишет, что Credit Suisse ранее была хорошо известна тем, что обслуживала богатых россиян, управляя их активами на сумму более 60 миллиардов долларов на пике своего развития. К моменту вторжения РФ в феврале 2022 г. эта цифра упала до 33 миллиардов долларов.

По оценкам отраслевой группы в марте 2022 года, швейцарские банки хранили более 200 миллиардов долларов российских активов. Но до конца прошлого года Швейцария заявила, что заморозила всего около 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,4 миллиарда долларов) российских активов.

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