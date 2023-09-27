У США почали розслідування проти Credit Suisse та UBS: допомагали клієнтам з РФ уникнути санкцій

Міністерство юстиції США розпочало розслідування щодо швейцарських банків Credit Suisse Group та UBS Group AG через підозру у тому, підозрюваних порушень комплаєнсу, що дозволило російським клієнтам уникнути санкцій.

Про це пише Вloomberg.

Розслідування охоплює як обмеження, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в 2022 році так і попередні раунди, розпочаті після анексії Криму в 2014 році.

Згідно з повідомленням, Міністерство юстиції поінформувало американських юристів UBS про те, що Credit Suisse ймовірно порушував санкцій проти РФ після того, як даний банк в березні придбала UBS. Мінюст США також вивчає можливі порушення законодавства в UBS.

За словами джерел, розслідування все ще знаходиться на ранній стадії і може і не пред’явити звинувачень. Тим не менш, це відбувається в делікатний час для Цюріхського банку, який разом із бізнесом Credit Suisse, успадкував і його юридичні проблеми - головну причину краху банку в березні.

Вloomberg пише, що в рамках розслідування, Міністерство юстиції просило надати інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, на які потрапили санкції, протягом останніх кількох років, але поки що не вимагало співбесід з керівниками чи персоналом.

Внутрішні посадові особи Міністерства юстиції вважають, що поглинання UBS Credit Suisse, могло дати останньому можливість приховати незаконні операції.

В приватному порядку офіційні особи США висловили розчарування тим, що, на їхню думку, Швейцарія робить недостатньо для застосування санкцій проти Росії та боротьби з відмиванням грошей, що допомагає Кремлю підтримувати свою економіку на стабільному рівні, незважаючи на обмеження, накладені США та їх союзниками через вторгнення в Україну. При цьому, за останнє десятиліття США внесли до чорного списку більше тисячі багатих росіян.

У США також зазначають, що Швейцарія відмовилася приєднатися до багатосторонньої цільової групи з переслідування незаконних російських холдингів. Америка засуджує її попереднє рішення розморозити деякі активи у гучній справі про корупцію, пов’язаній із Кремлем.

Видання пише, що Credit Suisse раніше була добре відома тим, що обслуговувала багатих росіян, керуючи їхніми активами на суму понад 60 мільярдів доларів на піку свого розвитку. До моменту вторгнення РФ в лютому 2022 року ця цифра впала до 33 мільярдів доларів.

Загалом, за оцінками галузевої групи в березні 2022 року, швейцарські банки зберігали понад 200 мільярдів доларів російських активів. Але до кінця минулого року Швейцарія заявила, що заморозила лише близько 7,5 мільярдів швейцарських франків (8,4 мільярда доларів) російських активів.

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