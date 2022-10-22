В Украине окончательно запрети деятельность 12 пророссийских партий

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины окончательно запретил деятельность "Социалистической партии Украины", она стала 12 запрещенной в стране пророссийской политсилой.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"На днях Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу "Социалистической партии Украины" и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в нашей стране. Теперь в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил", - говорится в сообщении.

Таким образом, эта политическая сила пополнила список запрещенных ранее пророссийских политических партий, среди которых: "Оппозиционный блок" , "Социалисты" , партия "Справедливости и развития" , "Наши" , "Держава" , "Блок Владимира Сальдо" , "Левая оппозиция" " , "Партия Шария" , "Союз левых сил" , "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Прогрессивная социалистическая партия Украины" .

Решение о запрещении функционирования "Социалистической партии Украины" принято на основании указа Президента и решения СНБО. В их основе – доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

Отмечается, что в ходе следственно-оперативных действий доказано, что представители этих политических сил непосредственно участвовали в установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины и в организации на этих территориях фейковых "референдумов".

Следователи СБУ с начала широкомасштабного вторжения РФ по фактам деятельности их функционеров начали более 80 досудебных расследований, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня. В рамках этих производств объявили 37 подозрений. Отдельные фигуранты этих производств скрываются от правосудия, в том числе на территории РФ.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 3 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект №7172-1, которым запретила деятельность пророссийских политических партий.