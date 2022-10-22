В Україні остаточно заборони діяльність 12 проросійських партій

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України остаточно заборонив діяльність "Соціалістичної партії України", вона стала 12 забороненою в країні проросійською політсилою.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні. Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партія "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа – За життя" та "Прогресивна соціалістична партія України".

Рішення про заборону функціонування "Соціалістичної партії України" прийняте на підставі указу Президента та рішення РНБО. В їх основі – докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Зазначається, що у ході слідчо-оперативних дій доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України та в організації на цих територіях фейкових "референдумів".

Слідчі СБУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ за фактами діяльності їх функціонерів розпочали понад 80 досудових розслідувань, у тому числі щодо депутатів рад різного рівня. У межах цих проваджень оголосили 37 підозр. Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, у тому числі на території РФ.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 3 травня ухвалила у другому читанні та загалом законопроєкт №7172-1, яким заборонила діяльність проросійських політичних партій.