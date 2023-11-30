В Украине вынесли приговор пропагандистке Витязевой

Суд заочно вынес приговор о пропагандистке Юлии Лозановой, более известной под псевдонимом Юлия Витязева, за коллаборационизм (в данном случае информационную деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором) и оправдание российской агрессии.

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Как сообщают в Службе безопасности Украины, уроженка Одессы, еще в 2015 году сбежавшая в Россию, получила по части 6 статьи 111-1 и частям 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"С начала полномасштабного вторжения РФ она постоянно выступала в поддержку российских захватчиков, о чем заявляла в многочисленных эфирах на телеканале "Соловьев Live". Кроме того, коллаборантка стала "обозревательницей" оккупационного информагентства News Front, которое было создано во временно оккупированном Крыму", - указывают в спецслужбе.

Также, как отмечали в СБУ, Витязева регулярно использует подконтрольные Telegram-каналы для сбора донатов на нужды воюющих против Украины оккупационных группировок РФ.

Установлено, что именно она одной из первых начала оправдывать россиян в подрыве Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области 6 июня. В тот же день СБУ заочно сообщила ей о подозрении с вышеуказанной квалификацией.

Сама же Витязева, имеющая собственный Telegram-канал (ныне 77 тысяч подписчиков против 90 тысяч на момент подозрения), прокомментировала приговор, заявив, что "принимает поздравления" и что ей было "смешно" узнать о приговоре суда во Львове.

Напомним также, что в этом месяце в Украине также осудили Армена Гаспаряна, которого СБУ называет идеологом "денацификации" и который тоже сотрудничает с Владимиром Соловьевым.