В Україні винесли вирок пропагандистці Вітязєвій

Суд заочно виніс вирок пропагандистці Юлії Лозановій, більш відомій під псевдонімом Юлія Вітязєва, за колабораціонізм (в даному випадку інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором) та виправдовування російської агресії.

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Як повідомляють у Службі безпеки України, уродженка Одеси, що ще в 2015 році втекла до Росії, отримала за частиною 6 статті 111-1 та частинами 2 й 3 статті 436-2 Кримінального кодексу 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ вона постійно виступала за підтримку російських загарбників, про що заявляла у численних ефірах на телеканалі "Соловьев Live". Крім того, колаборантка стала "оглядачкою" окупаційного інформагентства News Front, яке створили у тимчасово окупованому Криму", - вказують у спецслужбі.

Також, як зазначали в СБУ, Вітязєва регулярно використовує підконтрольні Telegram-канали для збору донатів на потреби окупаційних угруповань РФ, які воюють проти України.

Встановлено, що саме вона однією з перших почала виправдовувати росіян у підриві Каховської гідроелектростанції в Херсонській області 6 червня. У той же день СБУ заочно повідомила їй про підозру з вищевказаною кваліфікацією.

Сама ж Вітязєва, що має власний Telegram-канал (наразі 77 тисяч підписників проти 90 тисяч на момент підозри), прокоментувала вирок, заявивши, що "приймає вітання" і що їй було "смішно" дізнатися про зазначений вирок суду у Львові.

Нагадаємо також, що цього місяця в Україні також засудили Армена Гаспаряна, якого СБУ називає ідеологом "денацифікації" і який теж співпрацює з Володимиром Соловйовим.