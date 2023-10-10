Зірвала "джекпот": Київську держслужбовицю через дописи в соцмережі визнали винною за п'ятьма статтями

Суд визнав винною за п'ятьма статтями Кримінального кодексу одразу службовицю одного з центрів надання адміністративних послуг у Києві, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії адмініструвала під псевдонімом проросійський акаунт у соцмережі, повідомляють у столичній прокуратурі.

Зазначається, що жінці призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, що належить їй на праві приватної власності, окрім житла. Її визнано винною за:

- частиною 2 статті 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, розповсюдження матеріалів із закликами до цього);

- частиною 2 статті 110 (публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до дій з метою зміни меж України, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або поєднане з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі);

- частиною 1 статті 161 (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті);

- частиною 1 статті 436-1 (публічне використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів);

- частиною 2 статті 436-2 (поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України).

Жінку затримали ще у вересні минулого року в Києві. Під час обшуків за місцем її проживання було вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також георгіївські стрічки, комуністичну символіку та значну суму особистих збережень у російських рублях.

Як вказують в прокуратурі, підсудна є уродженкою Росії. Свою вину вона визнала лиш частково. До набуття вироком законної сили суд залишив її під вартою.