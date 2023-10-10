Сорвала "джекпот": Киевскую госслужащую из-за сообщений в соцсети признали виновной по пяти статьям

Суд признал виновной по пяти статьям Уголовного кодекса сразу служащую одного из центров предоставления административных услуг в Киеве, которая после начала полномасштабного вторжения России администрировала под псевдонимом пророссийский аккаунт в соцсети, сообщают в столичной прокуратуре.

Отмечается, что женщине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей на праве частной собственности имущества, кроме жилья. Она признана виновной по:

- части 2 статьи 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, распространение материалов с призывами к этому);

- части 2 статьи 110 (публичные призывы или распространение материалов с призывами к действиям с целью изменения границ Украины, если они совершены лицом, являющимся представителем власти, либо повторно, либо сопряженное с разжиганием национальной или религиозной розни);

- части 1 статьи 161 (разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти);

- части 1 статьи 436-1 (публичное использование символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов);

- части 2 статьи 436-2 (распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины).

Женщина была задержана еще в сентябре прошлого года в Киеве. В ходе обысков по месту ее жительства были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, а также георгиевские ленты, коммунистическая символика и значительная сумма личных сбережений в российских рублях.

Как указывают в прокуратуре, подсудимая является уроженкой России. Свою вину она признала лишь частично. До вступления приговора в законную силу суд оставил ее под стражей.